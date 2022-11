Settimo Torinese diventa capitale delle arti marziali con gli Assoluti di judo e karate

A novembre e dicembre Settimo Torinese sarà la capitale delle arti marziali: arriva la massima competizione a livello nazionale, i Campionati Assoluti di judo e karate, che vedranno i migliori atleti italiani sfidarsi per il titolo nelle diverse discipline.

Si comincia il 18-19-20 novembre con gli Assoluti di Karate (discipline Kata e Kumite). Le gare, che si svolgeranno tutte al Pala200 di via Santa Cristina 3, prenderanno il via venerdì 18 novembre alle 12 per concludersi nella serata di domenica 20. A Settimo sono attesi circa 850 atleti provenienti da centinaia di società di tutta Italia. Il 10-11 dicembre toccherà invece agli Assoluti di Judo, con circa 500 atleti pronti a fronteggiarsi sul tatami.

All'evento parteciperanno alcuni fra i principali specialisti italiani delle arti marziali e saranno presenti, anche se non parteciperanno alla competizione, due campioni olimpici: Luigi Busà, oro nel karate a Tokyo 2020, e Fabio Basile, oro nel judo a Rio 2016.

La manifestazione è inserita nel programma di “Piemonte Regione Europea dello Sport”, e l'ingresso sarà libero e gratuito per tutti, fino a esaurimento posti. Le gare verranno trasmesse da RaiSport e saranno in streaming sui canali sociale della Fijlkam.

"L'arrivo della massima competizione in Piemonte è un riconoscimento delle nostre eccellenze sportive – interviene il presidente Fijlkam Piemonte Fabrizio Marchetti – In Piemonte abbiamo numerose realtà che si sono distinte con risultati eccellenti a livello mondiale, cito su tutte la società di casa, la settimese Akiyama, uno dei fiori all'occhiello del nostro movimento, capace di sfornare talenti come Fabio Basile e altri atleti di primissimo piano. Per la nostra Federazione gli Assoluti rappresentano un impegno organizzativo importante che si unisce al prestigio di rendere ancor più accessibile al pubblico una disciplina che così tante soddisfazioni ci ha dato a livello internazionale".

"La possibilità di ospitare nella nostra Città una competizione di questo livello è per noi un grande motivo di orgoglio – interviene l'assessore allo sport di Settimo Daniele Volpatto – La scelta della Federazione è ulteriore conferma del grande lavoro che Settimo Torinese fa da anni nella promozione dello sport in termini di investimenti, infrastrutture e servizi. Per fare un solo esempio, sicuramente senza il Pala200 gli Assoluti sarebbero andati in scena altrove. Sul piano sportivo, per noi è un altro bel risultato dopo gli Europei di Baseball ospitati a settembre 2021, e speriamo non sia l'ultimo. Lavoreremo ancora per attrarre nuovi eventi di questa portata, capaci non solo di un'ottima vetrina, ma anche di portare ricadute positive sull'economia locale e sull'immagine della Città".

"Il Pala200, a esattamente un anno dalla sua inaugurazione, ospita la principale competizione di arti marziali a livello Federale – aggiunge Carlo Fornaca, amministratore di C.S. Sport, la società che ha in gestione il palazzetto comunale – Una struttura nata per promuovere lo sport a ogni livello, progettata e concepita anche per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive di primissimo piano come gli Assoluti di Karate e Judo".