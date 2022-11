Regione, variazione di Bilancio da 66 milioni

Approvata a maggioranza la Variazione di Bilancio 2022-24. La manovra, portata in Aula dall’assessore Andrea Tronzano, dopo le sedute di Consiglio e Commissione, i vari emendamenti presentati dalla stessa Giunta, si attesta in conclusione a 66 milioni di euro complessivi. La somma comprende anche i 9,9 milioni risparmiati dal Consiglio regionale, introdotti con un emendamento a prima firma del presidente Stefano Allasia; inizialmente la variazione era pari a 44 milioni.

Alle cifre totali va aggiunta anche la possibilità di accendere mutui sino a 30 milioni per la progettazione di nuovi ospedali, inserita con un emendamento dell'esecutivo.

Nelle dichiarazioni di voto Alberto Preioni (Lega) si è detto soddisfatto per il provvedimento, sottolineando come ancora una volta si finanzi il cento per cento delle borse di studio, tra le altre cose.

Silvana Accossato (Leu) ha annunciato voto contratto, trovando per esempio inspiegabile il no della Giunta alla proposta di aiuto per il caro bollette.

Per Fdi Paolo Bongioanni ha dichiarato voto positivo, spiegando che con il debito enorme sulle spalle del PIemonte, è un successo ridurlo di 322 milioni l'anno, riuscendo anche a fare investimenti come in questo caso.

Sarah Disabato (M5s) ha ricordato che vanno aiutati tutti i territori, non solo quelli che hanno un consigliere che li rappresenti direttamente. Il voto del gruppo è negativo.

Secondo Giorgio Bertola (M4o) l'opposizione si è dimostrata responsabile e i tempi brevi della discussione lo dimostrano. Però ci sono stati elementi di forte perplessità, in particolar modo l'emendamento che prevede finanziamenti a pioggia senza criteri oggettivi. Voto negativo.

Paolo Ruzzola (Fi) ha parlato di un nuovo importante tassello nelle politiche della Regione PIemonte, dopo il Bilancio preventivo e l'assestamento. Il voto è positivo perché si tratta di azioni fondamentali e strutturate, che danno risposte alle esigenze dei cittadini.

Voto contrario per il Pd, come annunciato da Diego Sarno, che ha contestato molte delle scelte della Variazione, sostenendo che non si è tenuto conto delle emergenze della società come gli aumenti dell'energia.

Anche Mario Giaccone (Monviso) ha dichiarato voto contrario, per aver ravvisato la mancanza di un disegno generale e di una visione d'insieme.

Collegati al Ddl 220 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024”, sono stati approvati una dozzina di atti d’indirizzo:

Per quanto concerne il sostegno agli interventi precoci e intensivi per le persone con dislessia (Dsa), oltre che per il sostegno all’accesso nel mondo del lavoro, sono stati approvati due Odg, l’873 di Diego Sarno (Pd) e l’883 di Silvio Magliano (Moderati).

Per l’“Estensione abbonamento trasporto extra urbano Formula a zone montane”, l’Odg 899, prima firmataria Francesca Frediani (M4o).

Presentati da Monica Canalis (Pd) la mozione 720 per la “Promozione, manutenzione e rilancio della rete sentieristica piemontese” e l’Odg 900, “La Regione Piemonte a fianco dell'Ens, Ente nazionale sordi”.

Ancora tre documenti presentati da Magliano: 878 per il “Potenziamento delle funzioni di cybersicurezza”, 884 a favore del “Centro Alcologico presso l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino” e 885 “Emofilia, la Giunta tuteli i pazienti e garantisca una ottimale cura e gestione delle risorse presso una struttura di eccellenza come le Molinette”.

L’Odg 887 dal gruppo di Forza Italia, primo firmatario Mauro Fava, per l’“Integrazione risorse per realizzazione accordi di Programma”.

L’Odg 892, con primo firmatario Andrea Cane (Lega), “Rifinanziamento degli accordi di programma regionali per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio”.

Infine due documenti presentati da Sarah Disabato (M5s): l’Odg 906 per l’attuazione della legge per il riconoscimento degli Ecomusei e il 907 affinché “La Regione sostenga gli Enti Locali nella stipula di convenzioni per i servizi di ambulanze per animali”.