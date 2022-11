"Uguali diritti anche sull'adozione per coppie etero e gay": Appendino (M5S) deposita proposta di legge

La proposta

"Non mi aspetto che Governo Meloni faccia passi avanti su diritti civili"

"E per rendere il confronto con le associazioni centrale anche in questa legislatura - prosegue l'ex sindaca di Torino - abbiamo creato l’Intergruppo Parlamentare per la Tutela e la Promozione dei Diritti delle Persone LGBT+ a cui ho ovviamente aderito". "Non mi aspetto che questo governo faccia passi avanti sui diritti civili, ma mi sono candidata perchè vale la pena combattere per ottenerli" conclude Appendino.