Mbappé e Ronaldo si baciano, il Banksy di Torino contro i mondiali del Qatar: "Hanno FIFA dei gay" [VIDEO]

I diritti LGBT e l'omofobia latente nel mondo del calcio. Sono questi i due temi al centro del nuovo manifesto "Hanno FIFA dei gay'" del Banksy di Torino. L'artista Andrea Villa ha rappresentato Mbappè e Ronaldo che si baciano.

"Trattamento scandaloso dei gay in Qatar"

"Icone del calcio moderno - spiega - in un mondo dove non vi sono calciatori di serie A dichiaratamente omosessuali (molto strano), e dove le donne nei programmi sportivi sono considerati oggetti senza cervello". Un'opera che vuole accendere un faro, alla vigilia dei mondiali, anche "sugli scandali del trattamento nei confronti della comunità LGBT nel Qatar, e nella libertà di espressione limitata anche nei confronti delle donne".

"Fifa ha buttato al vento immagine per denaro"

"Vergognoso - aggiunge - come la Fifa abbia buttato al vento in maniera così plateale la propria immagine per il vile denaro ed interessi economici". I manifesti sono stati affissi in corso Fiume 2 e corso Regina Margherita 76.

Villa e le riflessioni sui diritti

Non è la prima volta che Villa apre una riflessione sulla tematica LGBTQI. In passato, dopo la bocciatura del Ddl Zan, aveva realizzato dei poster dove aveva rappresentato l'ex premier Mario Draghi e Simone Pillon come due drag queen.