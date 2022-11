"Allestire un secondo Fan Village in centro per le prossime Atp Finals": la richiesta di Russi (M5S)

Allestire un secondo Fan Village - anche in centro - in occasione delle prossime Atp Finals, che si vada ad affiancare a quello attuale in piazza d'Armi. È questa la richiesta contenuta in una proposta di mozione del capogruppo del M5S Andrea Russi. Per l'edizione 2022 l'amministrazione Lo Russo ha deciso, come prevedeva il masterplan, di traslocare il "villaggio" degli appassionati del tennis da piazza San Carlo all'area vicino al Pala Alpitour.