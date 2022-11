La Reale Mutua cade a Latina: la squadra torinese sconfitta 87-77

Si interrompe la striscia di vittorie della Reale Mutua Torino che esce sconfitta dal PalaBianchini di Latina con il punteggio di 87-77. Miglior realizzatore dei gialloblù Tommaso Guariglia con 22 punti. Da segnalare la doppia-doppia di Federico Poser (12+11).

Il primo canestro della partita arriva dopo 2’ di gioco grazie a Poser, ma Lewis dall’altra parte riporta subito in parità la sfida. Si sblocca anche Schina, che con la tripla porta la Reale Mutua sul 7-2. Latina però si scuote e con la tripla di Rodriguez va in vantaggio (10-9). Ikangi trova i suoi primi punti in gialloblù dalla lunetta e riporta in vantaggio Torino (13-12 a 4’ dalla fine del primo quarto). Parrillo segna da tre punti e la Benacquista va sul +3 (17-14). Si iscrive a referto anche Pepe, che porta i suoi sul -2 (18-16). La schiacciata di Moretti, però, dà il +6 a Latina (22-16) e coach Franco Ciani ferma la partita con il time-out. Il primo quarto si chiude con la tripla di Durante e sul 25-16 per Latina.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Poser, che riavvicina la Reale Mutua sul -7 (25-18). Le due squadre segnano poco nella prima metà del secondo periodo, ma ci pensa Pepe con la tripla a riavvicinare Torino (29-23), ma la Benacquista trova un parziale di 4-0 che le dà la doppia cifra di vantaggio (33-23). Si scuote la Reale Mutua che con Guariglia torna a -9 (35-26). Ancora Cicchetti schiaccia e Latina va sul +14 (43-29 a 1’30” dall’intervallo lungo). Si va negli spogliatoi sul 48-33 in favore di Latina.

Il secondo tempo parte con la tripla di Mayfield che riporta Torino sul -12 (48-36). Segna anche Guariglia da tre punti (53-42). Latina però risponde e va nuovamente sul +14 (59-45). Mayfield trova cinque punti in fila a Torino torna sul -11 (61-50 a metà quarto). Latina torna sul +15 (65-50), ma Torino reagisce e si riporta di nuovo sotto (65-54). La Benacquista trova due triple consecutive e va sul +18 (74-56 a 1’30” dall’ultima pausa). Il terzo quarto si chiude sul 77-57 per Latina.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Alipiev e Latina tocca il massimo vantaggio (80-57). Dall’altra parte Pepe 2/3 dalla lunetta (80-59). Poser trova quattro punti in fila che riportano Torino sul -17 (80-63) e coach Gramenzi decide di fermare la partita con il time-out. Mayfield e Schina segnano da tre punti e la Reale Mutua torna sul -13 (86-73 a 2’ dalla fine). Pepe fa 2/2 dalla lunetta e Torino torna in singola cifra di svantaggio (86-77 a 1’ dalla fine). La Reale Mutua ci prova fino in fondo, ma Latina vince 87-77.

Benacquista Latina - Reale Mutua Torino 87-77 (25-16, 48-33, 77-57)

Benacquista Latina: Durante 4, Lewis 23, Donati NE, Parrillo 9, Cicchetti 10, Viglianisi 5, Fall 14, Rodriguez 12, Moretti 2, Alipiev 8. All.: Franco Gramenzi.

Reale Mutua Torino: Mayfield 15, Fea, Schina 11, Jackson JR. NE, Poser 12, Avino, Guariglia 22, De Vico NE, Ikangi 4, Pepe 13. All.: Franco Ciani.