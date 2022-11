Aurora, torna “Corso Giulio Cesare in bancarella” con una nuova veste dedicata all'intercultura

Una festa di via che si aggiorna per andare incontro alle nuove caratteristiche di un territorio: è proprio questa l'intenzione di “Corso Giulio Cesare in bancarella”, che per la sua nuova edizione sfodererà una nuova veste dedicata all'intercultura. L'appuntamento è in programma domenica 20 novembre, dalle 9 alle 18, nel tratto compreso tra corso Brescia e corso Novara.

L'organizzazione

L'organizzazione dell'evento vede affiancati, insieme all'Associazione Commercianti di Corso Giulio Cesare e la Circoscrizione 7 di Torino, diverse realtà interculturali della zona come la Mosche Taiba di via Chivasso con il centro Yalla Aurora, l'Associazione italo-cinese Zhi Song, l'Associazione della comunità filippina ACFIL e l'Associazione Infermieri Italo-Peruviani, i consolati del Perù, della Romania e della Moldavia, il presidente generale dei consoli

onorari, la console onoraria delle filippine e la console onoraria del Costa Rica. Durante la giornata, gli scrittori Hu Lanbo e Yonuis Tawfik presenteranno le loro ultime opere, mentre è prevista anche la presenza della pittrice Saadia Beid.

Gli obiettivi

L'obiettivo è quello di promuovere non solo il commercio locale, ma anche l'imprenditoria straniera e i servizi alla persona con particolare attenzione alle diverse culture che animano il territorio di Aurora: “Abbiamo - sottolinea il coordinatore al commercio della Sette Sol Ninni - fortemente voluto questo evento: speriamo che sia il primo di una lunga seria nella quale inserire anche un tavolo con gli stessi consoli. Tutto questo con scopi promozionali e attrarre nuovi investimenti produttivi e commerciali dei nuovi cittadini e dei loro paesi di provenienza; crediamo fermamente che la multiculturalità possa e debba essere una risorsa per la Città”.

La partecipazione

La partecipazione dei consoli, a questo proposito, è strategica: “Le rappresentanze sul territorio – commenta il presidente dei consoli Federico Daneo - sono da sempre vicine ai propri cittadini assistendoli e tutelandoli sia dal punto di vista economico che dell'integrazione culturale. La Città, da qualche mese, ha pensato ad una specifica iniziativa chiamata 'Torino omaggia il mondo', che prevede un approfondimento delle relazioni con alcuni paesi in occasione delle feste di comunità; ci auguriamo che nella scelta dei paesi da coinvolgere il Comune valorizzi anche le esperienze delle comunità presenti a vario titolo sul territorio”.

Trasporto pubblico deviato

Dalle 6.30 alle 23.30 il trasporto pubblico locale subirà alcune deviazioni: a essere interessato dalle modifiche è il tram della linea 4, che in direzione Falchera da via XX Settembre angolo corso Regina Margherita proseguirà per corso XI Febbraio, ponte Bologna, via Bologna, corso Palermo e corso Giulio Cesare per poi riprendere il percorso normale, mentre in direzione strada del Drosso da corso Giulio Cesare verrà deviata in corso Palermo, via Bologna, ponte Bologna, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita e via Milano per poi riprendere il percorso normale.