Il vecchio Bar Filadelfia non c'è più: nello storico locale è rimasta solo la tabaccheria

Come può chiamarsi un bar che si trova a poche centinaia di metri dallo storico stadio del Grande Torino, nella via che porta lo stesso nome e che per tanti anni ha avuto nell'insegna la lettera "Phi" dell'alfabeto greco? "Filadelfia", ovviamente. Un pezzo di storia del commercio del Borgo - Filadelfia, ancora - che però non c'è più. Da non confondersi con il bar Sweet, ritrovo della tifoseria granata doc, che si trova pochi isolati più in là, proprio davanti al vecchio Fila.



Basta uno sguardo più attento all'ultimo isolato prima dell'incrocio con via Pasquale Paoli e a ridosso del piazzale San Gabriele da Gorizia, per accorgersi che qualcosa è cambiato. Sparito il dehors che per tanti anni ha accolto gli avventori, compresi i tifosi che facevano una pausa prima o dopo le partite allo stadio Comunale, gli esterni del locale sono rimasti intatti e la luce all'interno delle vetrine c'è ancora. Ma dove una volta c'erano tavolini e spazi per cibo e bevande ora c'è soltanto la rivendita di tabacchi. Il bancone del bar è stato riadattato alle nuove esigenze e gli spazi - un tempo condivisi - hanno finito per essere coinvolti soltanto dalla nuova attività "superstite".



Che qualcosa stesse succedendo, però, era nell'aria e nel passaparola del quartiere. Nelle scorse settimane, poi, proprio il bar era stato aperto soltanto in giorni e orari limitati, per permettere le operazioni di riadattamento del locale. Adesso il cambiamento è completo: il Bar Filadelfia ha cambiato pelle, come già è successo a un quartiere che negli ultimi anni ha visto tanti "protagonisti" del commercio di vicinato abbassare le serrande, mentre la grande distribuzione ha conquistato spazi sempre nuovi.