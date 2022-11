Immobili a reddito: la soluzione per gestirli al meglio

Spesso chi ha un immobile di proprietà si trova nella paradossale condizione che questo rappresenta un problema, invece che una opportunità. La gestione immobiliare è infatti di per sè un impegno gravoso (sistemazione, pratiche amministrative e obblighi verso l’Agenzia delle Entrate, richieste degli inquilini, verifica pagamento spese condominiali, riscaldamento, TARI, problematiche con il condominio, ecc.) ma in alcune situazioni può diventare praticamente impossibile farsene carico. Se ad esempio pensiamo a chi ha una proprietà a Torino ma vive lontano, ad un professionista che riceve una casa in eredità o che la acquista a scopo di investimento, ad un pensionato che non ha voglia di assolvere a tutti gli impegni che un immobile richiede appare chiaro come la valorizzazione di un bene diventi veramente difficile.





Questo senza contare il rischio di morosità degli inquilini, che costituisce sempre il disastro.

E l’alternativa di lasciare l’alloggio vuoto e inutilizzato non è più conveniente, ci sono comunque le tasse da pagare, il deprezzamento del bene, il capitale immobilizzato quindi sembra di trovarsi in un vicolo cieco tra due soluzioni entrambe onerose.

E allora?

E allora c’è una soluzione facilissima e che consente di ricavare dai propri immobili, anche in cattive condizioni, un reddito immediato senza la necessità di investire alcun capitale ma soprattutto senza crearsi un altro impegno che richiede energie, tempo, attenzione, competenze, risorse e senza essere esposti al rischio di morosità.

La soluzione si chiama RENDICASA, una società creata proprio per venire incontro alle necessità dei proprietari di immobili che non hanno la possibilità di gestirli direttamente. La società infatti prende in affitto l’immobile con contratto 4 + 4 nelle condizioni in cui è, anche non ottimali, in accordo con la proprietà realizza le riparazioni / migliorie necessarie con i propri artigiani e imprese (elettricisti, idraulici, serramentisti, muratori, decoratori) e successivamente lo mette a disposizione degli effettivi inquilini sollevando del tutto il proprietario dall’impegno sia della sistemazione sia della normale gestione.

Infatti la società quale titolare di contratto di locazione lo concede in sublocazione (come normato dal Codice Civile art. 1594 e Legge n. 392/78 art. 2) ad una clientela attentamente selezionata costituita principalmente da professionisti e lavoratori fuori sede o studenti che si trasferiscono a Torino per l’università, quindi per periodi che vanno da 6 mesi a 2 – 3 anni con una media che si attesta sui 2 anni e 8 mesi. Il livello di confort e di funzionalità che Rendicasa dà agli alloggi che gestisce è sempre molto alto nella convinzione che “Le belle case attirano le belle persone”.

Nella gestione ordinaria quindi l’unico referente per gli inquilini e il condominio diventa RENDICASA sollevando così i proprietari da tutte le incombenze quali ad esempio la registrazione dei contratti, la voltura delle utenze, l’iscrizione TARI, il pagamento delle spese condominiali e tutte le esigenze e richieste che possono emergere dall’abitare una casa in particolare da parte di chi potrebbe non essersi mai trovato a gestire una abitazione in autonomia.

Non meno importante è che RENDICASA, essendo titolare del contratto di locazione paga direttamente il canone di locazione alla proprietà tenendola quindi indenne dal rischio di morosità degli inquilini finali che abiteranno nell’alloggio.

In definitiva diventare partner di RENDICASA significa avere un unico referente esperto e specializzato nella gestione degli immobili che si fa carico di tutti gli oneri (amministrativi e operativi) e dei rischi della gestione immobiliare garantendo così al proprietario una rendita sicura e senza impegni.

RENDICASA: ottieni RENDIta dalla tua CASA e rilassati sui tuoi immobili