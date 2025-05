Weekend a Torino: Cosa Vedere, Dove Andare e Come Spostarsi in Libertà

Hai voglia di scoprire una Torino diversa dal solito, al di là delle solite cartoline più classiche? Un weekend è il tempo perfetto per lasciarsi sorprendere dalla città sabauda: elegante, ma mai fredda, ricca di arte, sapori e di numerosi angoli insoliti tutti da esplorare. E con il giusto mezzo per spostarsi, diventa ancora più facile viverla secondo i propri ritmi.

Torino in un weekend: i luoghi da non perdere

Un buon punto di partenza è Piazza Castello, il cuore storico della città: elegante, ampia e ricca di dettagli architettonici. Qui si affacciano due dei palazzi simbolo di Torino: il Palazzo Reale, un tempo residenza dei Savoia, e Palazzo Madama, che oggi ospita il Museo di Arte Antica. A pochi passi si trovano anche la splendida chiesa di San Lorenzo e la Cattedrale con la Cappella della Sindone.

Proseguendo verso sud, non si può perdere la Mole Antonelliana, simbolo indiscusso di Torino. Oggi ospita il suggestivo Museo Nazionale del Cinema, dove tra proiezioni, locandine storiche e allestimenti scenografici ci si può immergere nella magia del grande schermo. E se non soffrite di vertigini, l’ascensore panoramico fino alla cima vi regalerà una vista spettacolare sulla città e le Alpi.

Altro museo imperdibile? Il Museo Egizio, secondo al mondo solo a quello del Cairo. Un concentrato di storia, mistero e fascino antico in grado di affascinare tutti, anche chi non è appassionato di archeologia.

Per una pausa più rilassata, potete passeggiare nel Quadrilatero Romano, la parte più antica della città, oggi piena di localini, bistrot e caffè all’aperto. A pochi minuti si trova anche Porta Palazzo, il mercato all’aperto più grande d’Europa: un’esplosione di colori, profumi e voci che raccontano l’anima autentica di Torino.

Infine, concludete la giornata lungo via Po, tra librerie, portici e negozi storici, fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto, una delle più grandi d’Europa. Da qui si scende sul lungo Po, perfetto per una passeggiata serale o per ammirare la città riflessa nell’acqua.

Sapori e atmosfere: dove mangiare e rilassarsi

Per cominciare la giornata con il piede giusto, concedetevi la colazione in uno dei caffè storici del centro. Il Caffè Mulassano, in Piazza Castello, è un gioiellino d’altri tempi dove pare sia nato il tramezzino. Poco più in là, Baratti & Milano vi accoglie con arredi liberty, la tradizionale cioccolata d’autore e una pasticceria che è puro comfort.

A pranzo, se amate l’atmosfera dei mercati coperti, avete due opzioni perfette: il Mercato Centrale di Torino, all’interno della stazione di Porta Palazzo, con banchi gourmet e piatti preparati al momento, oppure lo stesso Porta Palazzo, che oltre al mercato all’aperto ospita anche una sezione coperta con prodotti freschi, gastronomia e street food multietnico.

La sera, per una cena in grado di unire buon cibo e atmosfera, scegliete uno dei quartieri più vivaci della città. San Salvario è perfetto se vi piacciono le contaminazioni tra diverse cucine, i bistrot alternativi e una nightlife frizzante. Vanchiglia è il quartiere creativo per eccellenza, pieno di locali indipendenti e di osterie moderne. Se, invece, preferite un contesto più elegante e tranquillo, Cit Turin, con i suoi palazzi liberty e i ristoranti di cucina piemontese, è una chicca tutta da scoprire.

E quando arriva il momento di staccare davvero la spina, Torino offre tanti spazi verdi dove potersi rilassare. Il Parco del Valentino, affacciato sul Po, è perfetto per una passeggiata tra alberi secolari, castelli e giardini. Se siete in auto, potete raggiungere facilmente il Parco della Pellerina, più ampio e meno turistico, oppure salire sulle colline torinesi per godervi un po’ di quiete e una vista spettacolare sulla città.

Muoversi a Torino con libertà: tutte le opzioni

I trasporti pubblici, come metro, bus e tram, coprono bene il centro città e collegano molti quartieri. Sono comodi per muoversi tra le attrazioni principali e per raggiungere le zone più turistiche. Tuttavia, se avete in programma di restare fuori fino a tardi o se volete visitare delle aree più periferiche, può capitare di dover fare i conti con orari ridotti (soprattutto la sera o nei giorni festivi) e dei tempi d’attesa un po’ lunghi.

In alternativa, ci sono i taxi e i servizi di ride sharing (come Uber o Free Now), che possono essere pratici per brevi tratte o per gli spostamenti notturni, soprattutto se viaggiate in due o in tre persone. Tuttavia, i costi salgono facilmente, soprattutto durante gli orari di punta, nei weekend o se ci si allontana dal centro.

Ecco perché per molti visitatori la soluzione migliore resta l' autonoleggio a Torino ai migliori prezzi , soprattutto se cercate la massima flessibilità e indipendenza. Con un’auto potrete gestire i tempi come preferite, raggiungere facilmente location fuori città e muovervi facilmente anche con bagagli o attrezzature al seguito.

Escursioni perfette da fare in giornata

Una delle cose più belle di Torino è che basta allontanarsi di poco dal centro storico per ritrovarsi immersi in luoghi sorprendenti, perfetti per una gita fuori porta. E con un’auto a disposizione, organizzare queste escursioni diventa davvero semplice.

Tra le mete più amate c’è sicuramente la Reggia di Venaria, un gioiello barocco paragonabile a Versailles, con giardini spettacolari e mostre temporanee che cambiano durante l’anno. Poco distante, la Basilica di Superga che domina la città dall’alto: raggiungerla in auto permette di evitare lunghe salite impegnative e di godersi al meglio il panorama mozzafiato sulla pianura e sulle Alpi.

Se amate il buon vino e i paesaggi collinari, non potete perdervi una giornata tra Langhe e Roero: borghi eleganti, filari di vite ordinati e cantine pronte ad accogliervi per una degustazione.

Per un’atmosfera più spirituale e suggestiva, vale la pena raggiungere la Sacra di San Michele, arroccata su uno sperone di roccia a picco sulla Val di Susa. Il tragitto in auto vi porterà quasi fin sotto l’abbazia, da cui parte una breve salita a piedi che ripaga con delle viste incredibili.

Infine, se desiderate staccare davvero la spina, potete dirigervi verso il Lago di Avigliana per un pranzo con vista o fare un’escursione nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra cascate, stambecchi e sentieri panoramici.

Tutte queste destinazioni sono raggiungibili in meno di due ore da Torino, ma richiedono una certa flessibilità negli spostamenti: ecco perché un veicolo, in questi casi, fa davvero la differenza.

Conclusione

Torino è una città che si lascia scoprire con calma, tra arte, gusto e scorci inaspettati. E se avete a disposizione un intero weekend, vale davvero la pena viverla seguendo i vostri ritmi, senza fretta e senza imposizioni di orario. Che scegliate di restare in città o di esplorarne i dintorni, organizzare gli spostamenti in modo flessibile, magari con un’auto a noleggio, vi permetterà di trasformare ogni tappa in una vera esperienza.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.