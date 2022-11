Grugliasco dice basta alla 'malasosta' dei camper

Troppi i camper in sosta per molte settimane o mesi sul territorio del comune di Grugliasco, ma in particolare ”di grandezza non adeguata” tale da sporgere sulla carreggiata, creando pericolo ai pedoni e alle persone con particolari.

Tantissime le segnalazioni e le lamentele dei cittadini all'Amministrazione comunale e al Comando dei Vigili Urbani di Grugliasco al punto da richiedere un intervento attento e dettagliato degli organi preposti al controllo.

Nelle prossime settimane, pertanto, tutti i proprietari dei camper verranno preventivamente informati in modo da concedere loro il tempo necessario per spostare il proprio mezzo in un luogo adatto alla sosta prolungata e nel pieno rispetto delle norme di cui al vigente codice della strada.

«Proveremo a reperire i proprietari invitandoli a parcheggiare il mezzo in maniera adeguata. Successivamente interverremo con le sanzioni previste dal codice della strada – afferma il Comandante della Polizia Locale di Grugliasco Massimo Penz – in completa aderenza alla recente sentenza della Corte di Cassazione Civile dello scorso 6 ottobre 2022 che legittima la sanzione ai camper che sostano negli stalli di grandezza non adeguata, sporgendo sulla carreggiata in violazione dell'art 40 c.10 e art. 146 c2 del codice della strada. La violazione prevede peraltro anche la possibilità di rimozione del mezzo attuabile se motivata dall'agente accertatore per situazioni di pericolo o grave intralcio».