Teatro: Velia Lalli affronta la malattia con il sorriso, raccontando il cancro e il suo anno da "Outsider"

Si può ridere di tutto. Anche della malattia e delle sue impreviste conseguenze, trasformando le paure in stimoli per ripartire e osservare l’esistenza da una prospettiva inedita.

È quanto sostiene Velia Lalli, la prima stand up comedian donna d’Italia ospite del collettivo Torino Comedy Lounge in occasione del secondo appuntamento della sesta stagione della rassegna La stand up comedy al di qua delle Alpi, in programma martedì 22 novembre al Cubo Teatro di Off Topic.



Gli spazi di via Pallavicino 35 accoglieranno, infatti, il nuovo monologo della comica romana, Outsider, incentrato sul racconto di un anno di vita segnato dalla diagnosi di cancro. Contrariamente a quanti sostengono che "i comici non debbano trattare alcune tematiche", Velia Lalli rende il suo spettacolo un vero e proprio manifesto della possibilità e, al contempo, della necessità di avventurarsi in terreni delicati e uscirne ridendo, maturando nuove consapevolezze e riflessioni.

Stravolgendo, così, uno dei tabù più invadenti, quello della malattia, Outsider si profila, dunque, come un’esibizione ricolma di umanità e racconti esilaranti, che spaziano dal dolore al rapporto con i social, fino alla relazione con la spiritualità e alla scienza come appiglio e nuovo terreno di scontri sociali.

Il tutto filtrato attraverso l’angolazione irriverente, sdrammatizzante e demistificatoria di Lalli, che in un vortice di battute scomode, antieroiche e politicamente scorrette condurrà il pubblico nei meandri della malattia e della retorica che la contraddistingue, dalla quale si affranca decostruendone sovrastrutture e finzioni.

"State per ridere di persone malate di cancro. E questo potrebbe farvi pensare che siete delle merde. Ma non vi preoccupate: molti di voi sono delle merde a prescindere!".

Informazioni :

Lo spettacolo inizierà alle 21 presso il Cubo Teatro di Off Topic, in via Pallavicino 35. Ingresso a offerta libera a sostegno delle attività promosse dall’Associazione. Per prenotare un posto, compilare il seguente form: bit.ly/3tt7IH0.





Il monologo sarà introdotto dall’host Pippo Ricciardi. Ad aprire lo spettacolo, la stand up comedian Alice Umana.

Per cenare prima dello show, contattare il Bistrò di Off Topic al seguente numero: 388 4463855.