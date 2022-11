Comune: 20 settembre festa cittadina, approvata una mozione

Il 20 settembre 1870, ricorda il documento, i bersaglieri dell’esercito italiano al comando del generale Raffaele Cadorna entravano in Roma attraverso la Breccia di Porta Pia. Veniva così portata a compimento l’unificazione nazionale con la proclamazione di Roma capitale. Scompariva l’ultimo Stato europeo in cui l’autorità religiosa deteneva anche il potere politico in forma autocratica e al tempo stesso veniva definitivamente sancita la separazione fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Nel 1885 il Parlamento Italiano proclamò il 20 settembre “giorno festivo per gli effetti civili”.

Il 20 settembre rimase festa nazionale fino all’11 febbraio 1929 quando, con i Patti Lateranensi, stipulati fra Mussolini e papa Pio XI, fu ripristinato, sia pure nei limiti ristretti della Città del Vaticano, uno Stato della Chiesa, attribuendo a quest’ultima privilegi giuridici ed economici.