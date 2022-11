In occasione della “Settimana nazionale per la Sicurezza nelle scuole”, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Settimo Torinese è presente alla Scuola “Calvino” per sensibilizzare studenti e studentesse sui rischi ambientali e la prevenzione.

"Il GCVPC di Settimo Torinese è pienamente convinto che uno dei modi più efficaci per fare prevenzione di Protezione Civile sia coinvolgere i cittadini, a partire dai più piccoli – interviene Edoardo Chianura, coordinatore del Gruppo di Settimo - Questa è un'ottima occasione per entrare a contatto con loro".

La collaborazione con le scuole ha un significato speciale per il GCVPC di Settimo Torinese poiché, attraverso il trasferimento agli alunni delle corrette informazioni sui rischi ambientali, si potranno rendere consapevoli i bambini. "L'approccio sarà dialogico, cercheremo di rispondere a domande semplici, “cos’è un rischio?”, “quali rischi sono presenti sul nostro territorio?” e trasferire ai ragazzi e alle ragazze le buone pratiche di protezione civile e auto protezione – conclude Chianura - Nozioni e azioni che possono, in alcune situazioni, aiutare e salvare la vita. Sarà anche un modo per far conoscere il sistema di Protezione Civile e le potenzialità del Gruppo di volontari presente sul nostro territorio".