Violenza sulle donne, a Torino denunce in aumento (+8%): "Le vittime non stanno più zitte"

Le donne "non stanno più zitte" e denunciano, ma in Piemonte e a Torino i maltrattamenti proseguono nella quasi totale indifferenza del resto della popolazione.

Violenza contro le donne: i numeri in Piemonte e a Torino

E' la fotografia che emerge dal Consiglio regionale aperto convocato per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. "Nella provincia di Torino le denunce per reati spia (stalking, violenza sessuali, maltrattamenti in famiglia) sono in aumento dell'8% rispetto al 2019 (anno pre pandemia)" afferma Barbara De Toma, dirigente della Divisione Anti Crimine della polizia di Torino. Che il reato odioso sia meno nascosto rispetto al passato lo testimoniano anche i 130 ammonimenti, di cui 90 per violenza domestica e 40 per stalking.

Il lavoro delle forze dell'ordine non si concentra solo verso la tutela delle vittime, ma anche sui carnefici, al fine di evitare ricadute e recidive. "Invitiamo l'ammonito a intraprendere un percorso di recupero, fondamentale per abbattere la recidiva. I dati ci dicono che quando avviene un percorso di recupero, l'abbattimento della recidiva è passato dal 18% al 6%".

A fine 2021, come raccontato da Bruno Mellano, garante persone sottoposte a libertà restrittive, su 4.100 persone presenti nelle carceri piemontesi, 268 sono detenute a causa di un reato legato alla violenza di genere, mentre altre 100 per reati sentinella, collegabili alla violenza di genere, come lo stalking. "Su questo target di persone serve intervenire in modo strutturato, professionale e continuativo. Ma nelle 13 carceri del Piemonte ci sono 3 sezioni dedicate a Torino, Biella e Vercelli" spiega il garante.

Che il problema sia più che mai attuale, nonostante ci sia più consapevolezza dell'importanza di denunciare, lo testimoniano le richieste d'aiuto pervenute al Telefono Rosa: nei primi dieci mesi del 2022 sono infatti 4.456, con 639 accoglienze in sede. Tra loro, come riferito da Vittoria Maria Canavera, molte donne adolescenti.

Centri anti violenza, in scadenza il piano triennale: serve un rinnovo

L'incontro è servito per ribadire alla Giunta la necessità di approvare il prima possibile il piano triennale regionale dei centri anti violenza: "E' fermo da mesi, ne abbiamo bisogno. E' necessario che venga recepita l'esperienza fatta, che emergano i nuovi bisogni delle donne al fine di trovare le soluzioni ad hoc" ha affermato Adriana Sumini, referente dei centri anti violenza.

Una richiesta subito recepita dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Ringrazio Sergio Chiamparino, fu lui il primo presidente ad adottare un piano triennale per sostenere i centri antiviolenza. Scadrà nei prossimi mesi e lo rinnoveremo".

"I dati che registrano un aumento delle denunce vanno in una direzione positiva, vuol dire che le vittime trovano il coraggio di denunciare. Ma il fatto che le violenze avvengano maggiormente in ambito famigliare deve farci riflettere: pensiamo alla famiglia come nido, quando a volte diventa una prigione" ha concluso il governatore, invitando a non lavarsi la coscienza un giorno all'anno ma di vivere gli altri 364 giorni per combattere l'odioso reato della violenza contro le donne.



"Le cifre di oggi sono ancora terribili nella loro crudezza, perché descrivono abissi di crudeltà. Rappresentano la punta dell’iceberg, c’è un sommerso di violenza, botte, vessazioni e annullamento della persona" è il pensiero di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. In aula è stato inoltre proiettato il cortometraggio "DUE", diretto da Alessia Olivetti.

Illuminate di arancione le caserme dei carabinieri

Nella giornata del 25 Novembre saranno illuminate di arancione tutte le caserme dei carabinieri e che saranno predisposti dei punti informativi sul tema della violenza sulle donne in diversi centri commerciali e mercati rionali di Torino e provincia.