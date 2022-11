Aziende competitive e affidabili: Torino e Cuneo tengono il Piemonte ai vertici della classifica italiana

Sono 20 le società di capitali con sede legale in Piemonte che giovedì a Roma all’Università Luiss Guido Carli saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità. In totale saranno premiate 203 aziende.