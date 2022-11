Torna al Teatro Gobetti "Dante fra le fiamme e le stelle"

Questa sera, martedì 22 novembre, alle 19.30 tornerà in scena al Teatro Gobetti Dante fra le fiamme e le stelle, di e con Matthias Martelli e la regia di Emiliano Bronzino. Lo spettacolo ha avuto la consulenza storico-scientifica del professor Alessandro Barbero. Le musiche originali sono di Matteo Castellan, eseguite dal vivo al violoncello da Lucia Sacerdoni. Coprodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e dal Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo resterà in scena fino a domenica 4 dicembre 2022.

In occasione del settecentesimo anniversario dalla morte del Poeta, ricorso nel 2021, lo spettacolo vuole raccontare il Dante uomo, attraverso le sue opere e le fonti storiche che ci sono arrivate. L'idea nasce dall'incontro tra Matthias Martelli, interprete di diverse produzioni con il TST, e il regista Emiliano Bronzino, direttore artistico del TRG. Con il suo personale percorso di teatro "giullaresco", Martelli è l'interprete migliore per avvicinare le nuove generazioni alla scoperta dell'opera e della vita di Dante. Mentre Bronzino, che nella sua carriera ha affrontato temi scientifici e storici, è il regista ideale per provare a trovare la sintesi scenica tra Storia e Teatro.

Lo spettacolo ripercorre la vita di Dante, dall'infanzia all'esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra dietro la figura del poeta che ha inventato l'Italia: un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, profondamente diverso dalla figura che l’iconografia ci ha tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell'Inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.

Il professor Alessandro Barbero, figura di rilievo della divulgazione storica, ha messo a disposizione le sue ricerche, dando al lavoro drammaturgico le fondamenta storico-scientifiche necessarie.

INFORMAZIONI

TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - dal 22 novembre al 4 dicembre 2022 - Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Lunedì riposo - www.teatrostabiletorino.it