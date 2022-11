A Settimo arriva il servizio bus a chiamata grazie ad un'apposita app

Un servizio di trasporto pubblico su richiesta che funzionerà tramite app, una sorta di autobus “senza linea” personalizzato che porti le persone dove hanno bisogno, sul territorio comunale. Verrà sperimentato a Settimo, primo Comune della Città Metropolitana di Torino, grazie alla collaborazione fra Comune e Agenzia della Mobilità Metropolitana.

SI PARTIRA' NEL 2023

La Giunta ha approvato il progetto che dovrebbe partire nella primavera del 2023. "Stiamo per testare una novità che potrà migliorare moltissimo il trasporto pubblico locale – commenta l'assessore alla mobilità Alessandro Raso – A breve, integreremo il sistema dei trasporti attuale con un servizio a chiamata tramite App che, secondo gli studi dell'Agenzia, potrebbe portare maggior efficienza e anche risparmi. Funzionerà su tutto il territorio settimese, con mezzi dedicati".

Il nuovo bus a chiamata consentirà almeno in parte di coprire con il trasporto pubblico locale zone periferiche, lontane dalle principali direttrici, con servizi “cuciti” sulle esigenze degli utenti, compresi quelli più svantaggiati. «Naturalmente occorre procedere per gradi, e la sperimentazione serve proprio a questo: capire se il sistema può funzionare al di là della teoria» specifica Raso.

COME FUNZIONERÀ IL SERVIZIO

Il periodo di test coprirà il biennio 2023-24 e il servizio in questa fase sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18. Gli utenti potranno prenotare la corsa attraverso l'app oppure telefonando al call center, indicando il punto di partenza, quello di arrivo e l'orario richiesto. Il sistema, inserendo la corsa nell'elenco delle altre richieste, elaborerà i percorsi e indicherà all'utente i dettagli precisi. Di preferenza verranno utilizzate le fermate esistenti più vicine, o eventualmente nuovi punti di raccolta, e i pagamenti della corsa avverranno tramite app oppure direttamente a bordo. I pendolari potranno ovviamente chiedere una corsa “regolare”, attiva ogni giorno negli orari del servizio.

I PROSSIMI STEP

Nei prossimi mesi verranno completati gli ultimi passaggi per far partire il progetto, con la definizione delle tariffe e l'affidamento del servizio stesso da parte di Agenzia della mobilità a un fornitore. L'ipotesi di avvio del bus a chiamata è marzo 2023.

"L’impegno di Agenzia è come sempre a supporto delle Amministrazioni che vogliono rendere più accessibile il TPL e dare ai loro cittadini e cittadine un’alternativa reale all’utilizzo dell’auto privata - dichiara la Presidente di AMP Licia Nigrogno - I bus a chiamata in Piemonte e in Europa rappresentano un’innovazione in grado di ritagliare su misura il servizio ed efficientare i costi: quello che sperimenteremo a Settimo utilizzerà un’app davvero innovativa che semplificherà il rapporto tra utente e mezzo pubblico".

Al momento a Settimo ci sono 2 linee urbane (le linea 1 e linea 2 dell'Urbanino, gratuite), 4 linee di servizio suburbano (49, SM1, SE1 e SE2), 3 linee di scuolabus e 2 linee ferroviarie (SFM1 e SFM2). "Con l'introduzione del bus a chiamata, capiremo se è possibile migliorare il servizio e magari risparmiare risorse da reinvestire nella mobilità sostenibile", ha concluso Raso.