Volpiano, aperte le iscrizioni al laboratorio di teatro “Orme in viaggio”

Da giovedì 24 novembre è possibile iscriversi al laboratorio di teatro «Orme in viaggio», organizzato dal Comune di Volpiano in collaborazione con l’associazione culturale Crab; le lezioni si tengono nella biblioteca comunale (via Carlo Botta 26) al giovedì dalle 17 alle 19 e sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze tra 11 e 18 anni.

Commenta Barbara Sapino, assessora alla Cultura del Comune di Volpiano: "Il teatro aiuta ad affrontare le proprie emozioni, a mettersi in gioco, divertirsi e imparare, è cultura e condivisione, ed è un’esperienza formativa che un adolescente porterà sempre con sé; per questo come amministrazione crediamo fortemente in questo progetto e lo sosteniamo da molti anni".