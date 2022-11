Nichelino dice addio a Luciano Verzola, a lungo segretario cittadino dei Comunisti Italiani

Nichelino piange Luciano Verzola, una vita spesa nella politica (e non solo). Ex segretario cittadino del Partito Comunista, poi di Rifondazione, dei Comunisti Italiani e infine del nuovo PCI, è stato a lungo funzionario comunale che seguiva il servizio mensa. Aveva appena compiuto 76 anni, fatale una malattia che se lo è portato via in pochi mesi.

Il ricordo del figlio Fiodor

Un uomo la cui passione per la politica e per i giovani era nota a tutti. Lo piangono amici e parenti, in primis il figlio Fiodor, oggi assessore al Commercio e al Lavoro di Nichelino, che da lui ha ereditato la passione per l'impegno civico. "Oggi la Mia Montagna più grande, il mio punto di riferimento più grande, la Montagna che non sono mai riuscito a scalare nella vita, non c’è più. Il Mio Papà non c’è più e solo a scriverlo non riesco a comprendere il significato di queste parole, nè credo che mai le comprenderò", ha scritto sui social Fiodor Verzola.