Gagliasso, Perugini e Demarchi (Lega Salvini Piemonte): “No al cibo sintetico per difendere le nostre eccellenze"

Approvato l’Ordine del giorno contro la diffusione del cibo sintetico presentato dal consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e sottoscritto per primo dal collega Federico Perugini. Un atto di indirizzo che dà seguito alla petizione promossa da Coldiretti per fermare questa pericolosa deriva che mette a rischio la nostra filiera agroalimentare e la sopravvivenza stessa dei prodotti Made in Italy. Un settore, quello del cibo piemontese, il cui valore aggiunto ammonta a 8,1 miliardi di euro, pari al 2,5% della ricchezza generata a livello regionale e all’11,4% della nostra manifattura, con 4.390 aziende.

“Ho voluto sensibilizzare il governatore e gli assessori competenti - spiega nel dettaglio Gagliasso - rispetto all’iniziativa di Coldiretti e a tutte le campagne promosse dal mondo agricolo, accademico e scientifico riguardo ai rischi della diffusione degli alimenti da laboratorio. Per queste ragioni, impegno la nostra giunta a difendere le nostre filiere agro-zootecniche con tutti gli strumenti in suo potere, tanto in sede di conferenza Stato-Regioni quanto nei rapporti con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”.

“Stiamo parlando di sostanze sintetiche prodotte in bioreattori attraverso brevetti e tecnologie nelle mani di poche multinazionali - ha quindi sottolineato Gagliasso -. Non salva l’ambiente, perché si consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, e non aiuta la salute. Non vi è infatti alcuna garanzia che i prodotti chimici utilizzati per la sua sintesi siano sicuri per il consumatore, e anzi come sottolineato dai pediatri italiani rappresenta un pericolo per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Una ingegnerizzazione estrema che, se dovesse arrivare sulle nostre tavole, limiterebbe le nostre scelte alimentari e spezzerebbe forse per sempre lo straordinario legame tra il cibo e la natura, preservato da tradizioni antichissime come quelle dei nostri allevatori e dei nostri margari. Custodi di tesori a marchio Ogp che dobbiamo piuttosto promuovere a livello mondiale, con fondamentali ricadute sul turismo, sul settore delle feste e delle fiere, e quindi sui nostri territori”.

“Questa è l’ennesima minaccia al nostro Piemonte - ha quindi rimarcato il consigliere novarese della Lega Salvini Piemonte Federico Perugini - visto che dopo la caduta dei dazi e delle clausole di salvaguardia, e penso al riso del mio Novarese, si conta un più 2.400% di importazione di riso dalla Cambogia. E questo mentre le nostre produzioni agricole sono frutto di disciplinari che hanno centinaia di anni, curati e migliorati, con un grandissimo valore aggiunto che ne fanno un’eccellenza organolettica, nutrizionale e di produzione. Chi ci garantisce invece rispetto al riso d’importazione? Perché se si parla di cereali stranieri o di alimenti sintetici l’obiettivo deve sempre essere lo stesso: tutelare i nostri prodotti e i nostri territori. Noi non vogliamo il latte senza mucche o la carne senza produzione animale. Vogliamo piuttosto difendere i nostri produttori, la nostra economia, i nostri consumatori, nella consapevolezza che i primi difensori e custodi dell’ambiente sono gli agricoltori. Senza che nessuno, magari in Europa, ci venga a dire che qualcosa di non naturale e prodotto in un bioreattore fa bene all’uomo”.