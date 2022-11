A Collegno dal 2 dicembre partono i primi eventi del "Natale Diffuso"

Grande successo per il bando del comune di Collegno con cui, grazie a un contributo della società Barricalla, l’Amministrazione ha messo a disposizione le risorse per gli eventi natalizi nelle vie commerciali, il “Natale Diffuso”, al quale hanno risposto ben 12 realtà del territorio tra Comitati di quartiere, Associazioni di via e imprese, porterà a partire dal 2 dicembre l’atmosfera del Natale in tutti i quartieri e nelle vie commerciali della Città.

Soddisfatto l’assessore al Commercio Enrico Manfredi: "La scelta dell’assessorato è stata di premiare la capillarità dello spirito natalizio in tutti i quartieri e nei contesti commerciali senza concentrare le risorse in pochi eventi, ma realizzando un vero e proprio Natale Diffuso".

"L’attenzione al nostro tessuto commerciale è sempre alto", ha detto il sindaco Francesco Casciano. "L’idea di portare le iniziative in modo diffuso rafforza il sostegno ai negozi di vicinato con un calendario ricco di eventi per grandi e più piccoli".