Da corso Grosseto a Settembrini, è boom di atti vandalici contro le pensiline bus: "Vetri rotti da ragazzi"

Vetri rotti e scritte con lo spray: nell'ultimo anno e mezzo è boom di atti vandalici alle pensiline dei bus. Le zone dove si concentrano i danni sono le periferie. Da strada Altessano alle Vallette, da corso Grosseto nella zona dello Juventus Stadium a corso Orbassano zona piazza Pitagora fino a sud, per arrivare a corso Settembrini dove c'era la Fiat, la mappa del teppismo è colorata da tanti punti.

Gli autori bulli o ragazzi

"Abbiamo presentato - hanno spiegato da Gtt, intervenendo in una commissione dedicata alle pensiline - tra le 7 e le 8 denunce: i danni causati sono considerevoli". Un fenomeno, come hanno chiarito da corso Turati, che si è aggravato con la pandemia. Gli autori? "Pensiamo si tratti di ragazzi o comunque bulli - hanno sottolineato - perché troviamo monopattini abbandonati vicino ai vetri sfondati, oppure elettrodomestici come microonde". Una buona notizia arriva da Barriera di Milano, dove non si registra un aumento del fenomeno.

2.500 in più a pensilina per il caro-materiali

E il caro materiali ha colpito anche questo settore: se prima per comprare una pensilina Gtt spendeva 5 mila euro, oggi si è arrivati a 7.500. L'azienda di trasporti gestisce circa 2.500 fermate nel capoluogo piemontese, a cui se ne aggiungono 1.500 nei comuni limitrofi. Il 55% di quelle presenti a Torino ha la tradizionale pensilina con copertura verde ellittica.

Pensiline verdi

Negli scorsi mesi il Comune, in collaborazione con il Gruppo, ha dato il via all'installazione delle prime coperture "verdi" al posto di quelle tradizionali. Con l'obiettivo di mitigare il caldo in estate in via Cigna e in corso Principe Oddone, in entrambi i casi all'angolo con strada del Fortino, sono state installate vasche con "piante, terra mista ad argilla espansa e pietre: l'obiettivo è diminuire l'impatto climatico".

Pavimentazione chiara contro il caldo