Grugliasco, un'assemblea per rilanciare la rete degli ecovolontari e i suoi progetti

Sei interessato/a ai temi ambientali e hai del tempo da mettere a disposizione per la comunità? Giovedì 24 novembre, alle ore 17.30, presso la casetta degli ecovolotari, dentro Parco Porporati, è in programma un’assemblea per rilanciare l’associazione “Rete Ecovontari" di Grugliasco” (REG) e i suoi progetti.

L'associazione e le sue iniziative vedranno confluire anche “Rete Riuso Grugliasco”, l’iniziativa promossa dalla Società Le Serre in collaborazione con l’amministrazione comunale e il finanziamento del Comitato territoriale Iren di Torino. Nel corso dell’incontro, ad accesso libero, sarà possibile aderire all’associazione REG.