A Vanchiglia l'auto dei vigili urbani sul marciapiede: "A pochi metri un carico e scarico libero"

Dopo l'auto dei vigili parcheggiata in divieto che ha bloccato il passaggio di un bus della linea 56 nel quartiere Cit Turin, arriva un'altra segnalazione di malasosta per i Civich. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti ieri sera in via degli Artisti, insieme a un carroattrezzi, per fare rimuovere una macchina parcheggiata illegalmente su uno stallo disabili ad personam.

Auto dei Civich sul marciapiede

La pattuglia dei Civich, come denunciano le foto di un residente di Vanchiglia, ha deciso però di lasciare l'auto di servizio in sosta su un marciapiede. Come si vede dagli scatti quest'ultimo risultata interamente occupato dal mezzo della Municipale. "Da notare - spiega Gabriele Del Carlo - che 5 metri più avanti è presente il carico scarico del supermercato, totalmente vuoto".

"Chi deve fare rispettare le regole mette auto a caso"