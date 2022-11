Settimo Torinese, pesche ripiene e non solo: una serata per parlare dei sapori della tradizione

Appuntamento goloso, alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, dove con il titolo di "Studi locali a tavola" si è potuto analizzare e (ri)scoprire il vasto patrimonio di sapori e di tradizioni che attraversa il nostro Stivale. A cominciare dalle pesche ripiene che sono la "bandiera" di Settimo.

Ospite d'onore Marco Porzio, presidente della Federazione italiana circoli enogastronomici, che raccoglie tutti i circoli e le confraternite votate ai piatti tipici locali. "Rappresentiamo quasi 150 confraternite in tutte le regioni italiane o quasi: sono associazioni di appassionati che riscoprono, tengono vive e tramandano la cultura e la storia dei territori. Abbiamo un ruolo molto importante, soprattutto in questo momento storico, per non perdere un immenso bagaglio culturale che va tramandato alle prossime generazioni".



E sulle pesche ripiene, "si tratta di una scommessa, quasi uno scherzo, che ha portato alla scelta di questa pietanza anche se non sono un'eccellenza del Comune di Settimo. Ma qui, come in tutto il Piemonte, la loro presenza era forte e gli 11 soci fondatori in questi tre anni hanno profuso il massimo impegno per crescere e migliorare, magari aggiungendo anche altri piatti".