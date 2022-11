Il mondo della politica, gli enti e le associazioni celebrano il 25 Novembre

Dai politici agli assessori, dal mondo delle associazioni agli enti, in tanti oggi hanno voluto sottolineare l'importanza del 25 Novembre.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol presenta la quarta edizione di Non Ballo da Sola, una rassegna di iniziative ed eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere su questo tema sempre attuale. Oggi il Gruppo Unipol, alla presenza di Matteo Laterza, Direttore generale Unipol Gruppo e Amministratore delegato UnipolSai Assicurazioni, colloca una nuova “panchina rossa” presso la Galleria San Federico a Torino.

La panchina, rossa come il colore del sangue, reca la frase “L’amore genera amore e non violenza” e 1522, il numero verde che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking. Questa panchina segue la prima inaugurata nel 2019 nei giardini di Porta Europa a Bologna, la seconda inaugurata nel 2020 nella piazza della Torre Unipol a Bologna e la terza inaugurata nel 2021 presso THE DAP - Dei Missaglia Art Park a Milano.

“Vi invito ad avere paura che la violenza diventi retorica, sono le preziose parole di quella ragazza che trovandosi a Torino da fuorisede giorni fa è stata violentata. Mi auguro che ricadano in ogni giorno di lavoro sulla nostra coscienza e impegno”: così il Sottosegretario all’Università e la ricerca Augusta Montaruli per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Per combattere il grave fenomeno della violenza contro le donne occorre uscire dagli schemi classici - che funzionano, sia chiaro, e servono a tutelare in ogni modo le vittime - ma prevenire, lavorando soprattutto sugli uomini, fin dai primi anni di vita, quando, ancora minorenni, imparano in famiglia e nella scuola che cosa è giusto e cosa no". E’ questa, in estrema sintesi, la posizione dell’assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino, che in occasione della Giornata nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha partecipato a Roma, alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del Piemonte, al convegno internazionale organizzato dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, «Non più sole: la drammatica situazione della violenza contro le donne» e, il giorno dopo, all’incontro, in Consiglio Regionale, organizzato dall’associazione di Promozione sociale «La Città delle Donne» e da #ITE dal titolo: «LIVIDO Viol(A)nce».

"Le nostre strutture sanitarie – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - e mi riferisco in particolare al Pronto soccorso, sono in prima linea nella cura delle donne vittime di violenza. In questi anni, è cresciuta la sensibilità e l'attenzione da parte degli operatori sanitari e le strutture ospedaliere hanno percorsi dedicati: il personale opera con grande professionalità, sensibilità e con un approccio multidisciplinare. A loro va il mio ringraziamento. Con tutte le Aziende sanitarie del Piemonte lavoriamo ogni giorno, tutto l'anno, per garantire cure e sostegno: è il modo migliore per onorare questa ricorrenza". In Piemonte sono attivi 21 centri antiviolenza e 12 case rifugio per donne vittime di violenze e maltrattamenti.

Un albero per dire no alla violenza contro le donne. È questo il simbolo scelto quest’anno dal Cug, il Comitato Unico di Garanzia dell’Atc del Piemonte Centrale in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La sagoma in legno, realizzata da alcuni dipendenti, è stata posizionata questa mattina davanti alla sede di corso Dante dell’Agenzia: la chioma ricorda un’impronta digitale, un dito che osteggia idealmente la violenza, mentre il tronco vuole rappresentare la rinascita e la forza per ricominciare.

Un albero simbolico cui subentrerà, in primavera, uno vero. Appena il clima lo consentirà l’aiuola ospiterà infatti un pero da fiore, donato da Atc, che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti nel quartiere nell’ambito del progetto “Regala un albero alla tua Città” della Città di Torino.