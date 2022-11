Corsa contro il tempo per i mercatini di Natale in piazza Carducci. Chiavarino: "Ci stiamo lavorando"

Corsa contro il tempo per organizzare i mercatini di Natale in piazza Carducci.

La prima manifestazione di interesse del Comune per gli allestimento in Circoscrizione 8 è andata vuota e adesso l'assessore Paolo Chiavarino, insieme agli amministratori e ai commercianti, sta muovendo mari e monti per riuscire a organizzarli proprio in queste ore.

“Nessuno in un primo momento ha aderito perché la delibera comunale è arrivata troppo tardi” spiega il coordinatore Dario Pera.

“E’ arrivata ai primi di novembre - conferma Marco Vinardi dell’associazione Nuova Nizza Bengasi -. Per organizzare tra casette e allestimenti vari non avremmo avuto il tempo materiale. Peccato perché piazza Carducci si presta molto bene”.

Da qui il tour de force per non far mancare quanto già annunciato. "Ci siamo attivati subito per riuscire a organizzare in pochissimo tempo - spiega Alessandra Girardello, presidente dell'associazione commercianti di via Nizza -. Non è facile perché i tempi sono strettissimi, ma ce la stiamo mettendo tutta".

Anche Paolo Chiavarino conferma la volontà di portare avanti il progetto. Abbiamo già quattro artigiani dell'Opi che hanno dato la loro disponibilità a mettere le loro bancarelle, da lì andremo avanti coinvolgendo i commercianti a rotazione".

Albero da quattro metri in arrivo

Come per le altre circoscrizioni, anche nella 8 e proprio in piazza Carducci sarà collocato un ablero di Natale. "Sarà naturale, alto quattro metri, dotato di luci e forse anche di musica" conferma Chiavarino.

Gli eventi organizzati dalle associazioni di commercianti

Commercianti e Amministratori però non rinunciano al Natale in Circoscrizione e in questi giorni si stanno organizzando per offrire ai cittadini un programma di iniziative per tutto il mese di dicembre. “Abbiamo approvato un progetto per finanziare le luminarie di Natale, fondi che saranno suddivisi tra le varie associazioni di commercianti. Adesso stiamo pensando ad alcune iniziative culturali su tutto il territorio” spiega Pera.

Intanto i commercianti hanno già lanciato le loro proposte. “Abbiamo pensato a una serie di iniziative, a cominciare dall'accensione delle luci il 2 dicembre, con animazione di coro Gospel, Babbi Natale, zampognari e distribuzione di panettone. Ripeteremo l’esperienza l’8 dicembre con l’aggiunta di spettacoli di magia, venerdì 16 e 23 dicembre con ballerini e trampolieri” spiega Gianni d’Amelio dell’associazione via Madama Cristina parlando del calendario “Christmas Eight - Natale all’Ottava”.

Le luci acquistate grazie al progetto cui fa capofila proprio l'associazione dei commercianti di via Madama Cristina, si sono già accese in via Nizza, da questa sera è possibile ammirare le luminarie a forma di stella che attraversano la strada.

Intanto aspettando il natale, il 27 novembre si svolgerà “Traiano in bancarella" in corso Traiano organizzato dall'omonima associazione di commercianti.

Parteciperanno all’evento bancarelle di artigianato, operatori del proprio ingegno, associazioni sportive, culturali e sociali del territorio. Sarà presente un’area con giochi di legno riprodotti dai classici di un tempo, utilizzabili da grandi e piccini per riscoprire la manualità del gioco e stimolare la socializzazione. E ancora allestimenti a tema in occasione della festa di Natale e la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare la loro letterina.

In Gran Madre invece il tema è quello della fiaba di Natale con alberi allestiti dai commercianti per dare la giusta atmosfera in vista dell'8 dicembre, quando il quartiere si animerà con una grande festa. "C'è grande entusiasmo per questo evento - spiega la presidente dell'associazione dei commercianti Ester Gulisano -. Ci sarà un'animazione quasi fiabesca verso la sera, così come di giorni, con renne, elfi, pupazzi e babbi natale".

I mercatini in città

Anche le altre Circoscrizioni tuttavia hanno faticato ad aderire all’iniziativa comunale. Per chi vorrà vedere di sicuro i mercatini li potrà trovare in piazza Statuto e Solferino, oppure a Borgo Dora nel cortile del Maglio, ma anche in Santa Rita, piazza Crispi e via Maddalene.

A dicembre 75 eventi

In parallelo il Comune sta organizzando un calendario di eventi per il mese di dicembre: una settantina di manifestazioni, di cui 75 legate al mondo del commercio e una ventina miste.