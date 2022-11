Nel nuovo complesso di via Debouchè a Nichelino 13 alloggi destinati a chi è in difficoltà

Nel nuovo complesso di via Debouché a Nichelino 13 alloggi destinati a chi è in difficoltà

Nichelino non lascia indietro gli ultimi e le persone in difficoltà. Il Comune ha firmato una convenzione con la Cooperativa Di Vittorio che destina 13 alloggi all'interno del piano edilizio in via Debouchè, dietro il poliambulatorio, a favore delle persone e dei nuclei in difficoltà.

Otto assegnazioni definitive

L'Amministrazione intende emanare un bando pubblico per assegnarne otto appartamenti in via definitiva, mentre gli altri cinque saranno utilizzati per l'ospitalità temporanea di famiglie che vivono una condizione di disagio abitativo, che saranno poi inserite negli elenchi di servizi comunali o socio assistenziali.

La gestione a carico del Cisa12

La gestione di queste cinque abitazioni a rotazione sarà a carico del consorzio Cisa 12. In questo modo, il Comune di Nichelino punta ad attutire gli effetti negativi della prolungata crisi economica ingenerata prima dal Covid e poi dal caro bollette conseguente allo scoppio del conflitto in Ucraina.