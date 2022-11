Natale solidale: in Circoscrizione 5 pacchi e gift card per 730 persone fragili

Una festa deve essere per tutti, anche per chi vive in difficoltà e povertà. È questo il senso di "Natale solidale", iniziativa della parrocchia Cafasso che, grazie al supporto della Circoscrizione 5, Atc e Banco Alimentare mira a distribuire 200 pacchi viveri e 400 gift card da 50 euro a 730 persone che vivono in una condizione di povertà.

La gift card permetterà così alle famiglie in condizioni di fragilità e povertà di spendere 50 euro in generi alimentari presso supermercati convenzionati.

"Abbiamo accolto questa iniziativa con grande soddisfazione, perché come comunicato al tavolo della povertà, la Circoscrizione 5 sarà sempre più vicina ai fragili" è il commento di Enrico Crescimanno, presidente della Circoscrizione 5. "Il Natale è l’occasione per dimostrare che anche le istituzioni sono dalla parte dei più deboli", ha concluso Crescimanno.

La cerimonia di auguri e di consegna dei pacchi e delle gift card si terrà domenica 18 dicembre, alle ore 15, presso Casa Pop, in corso Grosseto 115.