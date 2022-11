Operai, anarchici e politici uccisi dai fascisti. A 100 anni la Città ricorda la "Strage di Torino" (VIDEO)

A 100 anni, la Città ricorda la "Strage di Torino", che avvenne tra il 18 e il 20 dicembre 1922. Squadre fasciste misero in atto violenze contro gli oppositori del regime, in particolare nei quartieri operai: vennero uccise undici persone, tra cui il consigliere comunale Carlo Berruti e una trentina di altre rimasero ferite. Vennero dati alle fiamme circoli operai, devastata la sede del giornale L'Ordine Nuovo e ci fu l'assalto alla Camera del Lavoro, ricordato con una targa davanti alla vecchia stazione di Porta Susa.

Lo Russo: "Ricordare per evitare oblio"

"Ricordarli ancora oggi - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - non è solo è un dovere verso quei caduti innocenti, nostri concittadini, ma serve per impedire quello che di peggio può avvenire per la storia: l'oblio". "Esistono - ha aggiunto - diritti inalienabili come quelli umani, per i quali dobbiamo sempre batterci". "Vennero assaltati - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle - i circoli ed i giornali: tutte le voci libere che potevano opporsi alla dittatura. La Strage di Torino è uno degli eventi più significativi della catena di violenza che portarono al governo Mussolini".

Opera d'arte davanti a Porta Susa

Tra gli eventi più importanti in calendario l'inaugurazione il 18 dicembre, davanti alla stazione della metro omonima, dell'opera "100" realizzata dagli studenti dell'Accademia Albertina in collaborazione con Gtt e Infra.To. Sempre davanti all'ex Porta Susa, accanto alla targa che ricorda le vittime, la Circoscrizione 1 ha fatto mettere un pannello con qr code per raccontare cosa è capitato. Un video ed uno spot audio racconteranno poi a chi viaggia su bus, tram e metro cosa accadde il 18 dicembre 1922.

Tour storici