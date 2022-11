Concerto de "Le quattro stagioni" alla Chiesa di Santa Pelagia

Venerdì 2 dicembre a partire dalle 18.30 la rassegna musicale Voxonus Festival torna a Torino, ospite della Fondazione Opera Munifica Istruzione, per il concerto dedicato a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi da "Il cimento dell’armonia e dell’inventione, op. 8". Sarà il prestigioso coro della chiesa di Santa Pelagia a ospitare l’Ensemble Voxonus composto da Maurizio Cadossi, violino concertante; Claudia Monti e Paolo Costanzo, violini; Claudio Gilio, viola; Eugenio Solinas, violoncello; Maurizio Less violone e Claudia Ferrero clavicembalo. Tutti solisti di chiara fama. Il programma del concerto affonda le sue radici nella tradizione barocca della rassegna, nota per essere brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Il concerto si sviluppa infatti attorno alle celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi. Con questa scelta la direzione artistica rivela un percorso narrativo e descrittivo che è al tempo stesso metafora dell’esistenza umana e inno al Prete rosso veneziano.