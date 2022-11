One Love, anche la Sala Rossa "scende in campo" per i diritti Lgbtq+

Anche la Sala Rossa "scende in campo" con la fascia "One Love", indossata da alcuni tifosi e dalla ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser ai mondiali del Qatar a sostegno dei diritti Lgbtq+. I consiglieri comunali della maggioranza hanno messo al braccio, prima della seduta del Consiglio Comunale, un anello di carta con il disegno di cuore arcobaleno con al centro il numero 1 di colore bianco. In nero sono scritte le parole «one» e «love», un solo amore, su entrambi i lati della fascia.

Contro ogni discriminazione

Un messaggio di denuncia contro ogni forma di discriminazione, a cui hanno voluto aderire anche gli esponenti del centrosinistra. "Abbiamo deciso di indossare - hanno spiegato - la fascia vietata dalla Fifa ai Mondiali di calcio del Qatar". "Un segno di solidarietà - hanno aggiunto - per chi vive in un paese dove l'omosessualità è un reato". Alcuni consiglieri non hanno indossato la scritta "One Love" perché contrari al fatto che i Mondiali si giochino nel paese della penisola araba.