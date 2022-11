A Torino è Natale: in piazzetta Reale l'albero con un bosco. Il presepe di Luzzati alle Vallette

" Abbiamo voluto implementare - ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - il progetto delle Circoscrizioni al centro. Siamo partiti dalla biblioteche, che vogliamo siano sempre di più il cuore pulsante: il 17 dicembre riapre la Carluccio, che sarà la festa delle biblioteche cittadine ". In diversi cinema degli 8 mini-Comuni, dal 23 dicembre al 31 gennaio - saranno proiettati i grandi classici natalizi. In ogni Circoscrizione saranno distribuiti mille voucher, per un totale di 8mila, che permetteranno un ingresso gratuito per un under 14 e uno ridotto per il rispettivo accompagnatore.

La mappa dei mercatini

Tornano poi i tradizionali mercatini di Natale. Quelli più caratteristici saranno dieci (via Montebello, Cesare Battisti, Carlo Alberto, corso Vittorio Emanuele, piazza Solferino, piazza Santa Rita, via Monginevro, piazza Montale, piazza Abba, Cortile del Maglio) a cui - come ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - se ne aggiungeranno altri 7 per un totale di 17. Le Circoscrizioni 4 e 8 faranno manifestazioni diffuse sul territorio. Per la prima saranno coinvolte via San Donato e Borgo Campidoglio, mentre per la seconda l'8 dicembre verrà allestita una casetta dell'albero con Babbo Natale in via Monferrato e in piazza Carducci ci saranno appuntamenti culturali e commerciali legati alle feste natalizie. "Ci saranno poi 102 eventi - ha aggiunto Chiavarino - in 35 luoghi di Torino". Tra questi spicca il Christmas Village della Coca Cola che verrà allestito in piazza Solferino il 4 dicembre. Palazzo Civico spenderà circa 400mila euro per il Natale.