Telefono Azzurro in aiuto dei bimbi, al via la nuova campagna firmato Armando Testa

Telefono Azzurro in aiuto dei bimbi, al via la nuova campagna firmata Armando Testa

Telefono Azzurro racconta i suoi 35 anni di attività a supporto dell'infanzia e dell'adolescenza nella campagna istituzionale 'Ten Calls' a firma del Gruppo Armando Testa declinata su film, radio e stampa.

Un messaggio che invita alla riflessione sulle difficoltà emotive di chi opera e risponde pronto. Infatti, tra chiamate telefoniche e richieste di aiuto su ogni piattaforma, sono circa 3.573 i casi gestiti in un anno. Un numero destinato ad aumentare per gli effetti a lungo termine della pandemia. "Abbiamo avuto più volte il privilegio di lavorare con Telefono Azzurro. Per questa campagna abbiamo cercato un angolo d'attacco diverso. Abbiamo scelto di porre l'attenzione sull'impatto emotivo di chi ogni giorno si trova a dover rispondere alle continue richieste di aiuto" spiega Michele Mariani, direttore creativo esecutivo Armando Testa.

Così nello spot da 30" Tv, un ragazzo fa jogging. Sembra un allenamento di una domenica mattina. Il ragazzo ascolta la musica nelle cuffie, quando un bambino interrompe la sua corsa. Non sappiamo da dove provenga, ma la sua domanda colpisce: "Mi aiuti?" L'adulto è spaesato. Il messaggio in voice over chiarisce: "Se un bambino che chiede aiuto ti sconvolge, immagina dieci". L'inquadratura si allarga e compaiono altri nove bambini, mentre il messaggio istituzionale spiega l'impegno di Telefono Azzurro: "Dieci richieste di aiuto ogni giorno da 35 anni".

Anche la stampa riprende il key frame dello spot, con i dieci bambini sui gradoni e vicino a ognuno di loro un esempio di richiesta di aiuto. Il comunicato radio, invece, è un'unica richiesta a dieci voci. "Da 35 anni prendiamo in carico oltre 120.000 casi in capo alle tre linee che Telefono Azzurro gestisce. Anche se il dramma della pandemia sembra attenuarsi il disagio di bambini e ragazzi è in crescita. Ci auguriamo che questa campagna possa sensibilizzare istituzioni, aziende e società civile sull'urgenza di interventi" afferma Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.