Alla Scuola Holden prosegue la rassegna letteraria "Scrittori leggono scrittori"

A partire da novembre, la Scuola Holden inaugura la rassegna letteraria Scrittori leggono scrittori, in cui autori e autrici contemporanee racconteranno uno scrittore che per loro è stato decisivo, che ha influito sulla loro vita professionale e personale.

Gli appuntamenti saranno ogni giovedì alle 18.30. Il 1° dicembre, Chiara Valerio presenterà la poeta Patrizia Cavalli. Valerio è stata sua editor e amica e si adopera tuttora per tenerne viva l’opera, dedicandole spesso contenuti sui suoi canali social, in cui mescola l’intimità e il racconto personale alla letteratura.

In tutto, gli incontri previsti della rassegna saranno una decina, ma questi sono gli appuntamenti per il momento confermati.

Emanuele Trevi, Loredana Lipperini, Nadia Terranova, Paolo Nori, Andrea Pennacchi, Luca Sofri e Cristiano Cavina sono gli ospiti racconteranno chi e che cosa ha cambiato le loro vite di narratori e, forse, di esseri umani. La folgorazione può arrivare da un grande classico della letteratura o da un weekend in montagna, dalla battuta di un film o da una conversazione ascoltata per sbaglio: la magia accade, e quando ce ne accorgiamo quella storia e chi ce l’ha raccontata cambiano inesorabilmente la traiettoria della nostra vita. Sarebbe bello vedere le illuminazioni di Folgorazione diffondersi come scintille nelle persone all’ascolto, e che ognuno possa poi portarsele a casa per scaldarsi un po’.