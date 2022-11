Natale per tutti al Museo del Tessile di Chieri

Giovedì 8 dicembre il Museo del Tessile di Chieri apre le sue porte a tutti per una giornata di festa in atmosfera natalizia.

Alle 14,45 è in programma una “Caccia al tesoro” organizzata da Laura Vaschetti e riservata ai bambini dagli 8 ai 12 anni di età

Alle 17,00, presso la sala della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), proiezione del cortometraggio “Rosso fuori” di Anita Contini.

Il film di Anita Contini ha vinto il “Premio ingaggio” conferito dalla Fondazione Chierese per il Tessile ed il Museo del Tessile in occasione del Fashion Quick Corto Lab Contest, concorso rivolto a giovani film maker emergenti organizzato da Piemonte Movie Glocal Network e Hòferlab Project, nell’ambito del progetto “Riflessioni Circolari. Ricucire il territorio. Tra abito e habitus”, curato dall’associazione culturale Hòferlab e ideato dall’artista torinese Sara Conforti, da molti anni è impegnata nello sviluppo di progettualità che promuovono la cultura della moda circolare e la connessione tra industria culturale e manifatturiera, oltre a progetti artistici che coinvolgono donne in stato di fragilità. Sara Conforti interverrà alla premiazione di Anita Contini e alla proiezione del suo Rosso fuori.