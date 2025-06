Job Film Days: aperte le call per i concorsi cinematografici

Attenzione al mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature, alle storie di denuncia e di riscatto, con uno spazio riservato ai giovani. Job Film Days, la cui sesta edizione è attesa a Torino dal 30 settembre al 5 ottobre, si prepara a definire il programma aprendo i concorsi cinematografici internazionali.

Il festival, diretto da Annalisa Lantermo, indice il Premio Cinematografico Internazionale “Lavoro 2025” con la Direzione regionale INAIL Piemonte, riservato a documentari e lungometraggi di finzione prodotti in Italia o all’estero sulle tematiche del lavoro. Al via anche il Premio cinematografico “Job for the Future 2025” con Camera di commercio di Torino, dedicato a cortometraggi prodotti nell’Unione Europea e realizzati da registi di età inferiore a 40 anni. C’è tempo fino al 15 luglio 2025 per i cortometraggi e fino al 20 luglio 2025 per lungometraggi e documentari.

Come da tradizione, Job Film Days crea uno spazio per il cinema dedicato al lavoro e ai diritti. Oltre alle opere in concorso, realizzate nell’ultimo anno e mezzo, offrirà al pubblico una selezione varia, con focus e approfondimenti, anche su opere del passato.