Digitalizzazione dei processi aziendali: cosa significa

La digitalizzazione processi aziendali è un concetto tanto importante quanto complesso. Fa infatti riferimento a numerosi aspetti che riguardano un’azienda. Non solo organizzativi, ma anche manageriali e culturali, ed anche legati alla tipologia dell’impresa.

Digitalizzazione processi aziendali, perché è importante

Oggi moltissime imprese stanno comprendendo l’importanza di riconsiderare le strategie di business. L’obiettivo infatti è quello di ottimizzare le attività e coinvolgere i consumatori, creando un’azienda che possa evolversi in positivo, stare al passo con i tempi e competere sul mercato al meglio. Da questo punto di vista le tecnologie digitali sono fondamentali per poter realizzare un cambiamento profondo ed efficace.

Cos’è la digitalizzazione processi aziendali

La digitalizzazione processi aziendali – conosciuta anche come digital transformation – è un cambiamento che viene prodotto grazie all’applicazione efficace e trasversale della tecnologia in tutte le aree dell’organizzazione aziendali e dei suoi processi. Nello specifico dunque la digitalizzazione aziendale coinvolge l’uso di tecnologie e dati digitali per ottimizzare il business e trasformare in meglio i processi aziendali. Le nuove tecnologie vengono integrate nell’impresa e hanno un effetto eccezionale, consentendo di abbattere i costi, evitare gli sprechi e favorire l’efficienza.

La digitalizzazione è basata su alcuni elementi:

· Una struttura IT aggiornata;

· le applicazioni digitali;

· la creazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali;

· la raccolta, l’analisi e la conservazione di tutti i dati aziendali.

È fondamentale sottolineare che quando si parla di digitalizzazione aziendale siamo in presenza di un processo che riguarda tutta l’impresa. Questo crea un connubio quasi perfetto fra gli aspetti online e offline dell’azienda. Tutto ciò però può avvenire solamente se l’azienda comincia a investire nelle nuove tecnologie, sfruttando tutte le opportunità che vengono oggi offerte dall’era digitale.

Cos’è il bonus per la digitalizzazione delle aziende

Il bonus per la digitalizzazione aziendale, conosciuto anche come Bonus Internet 2022, è rivolto a piccole e medie imprese che sono iscritte presso il Registro Elettronico degli Indirizzi (REI). Il valore massimo arriva sino a 2.500 euro e corrisponde alla seconda parte del cosiddetto Piano Voucher.

Lo scopo del fondo è di incentivare al meglio la digitalizzazione, aiutando le imprese a stilare contratti per avere a disposizione una connessione web ad alta velocità. Gli incentivi legati alla digitalizzazione permettono agli imprenditori di raggiungere alcuni obiettivi importanti come lo sviluppo di un e-commerce, la realizzazione di alcuni interventi mirati per la formazione del personale, la modernizzazione dell’intera organizzazione e l’efficienza dell’azienda.

Per favorire lo step change, ovvero l’aumento della velocità della connessione, l’importo del voucher digitalizzazione nel 2022 va da una somma di 300 euro sino ad arrivare a 2500 euro. SI può beneficiare del bonus anche riguardo il passaggio verso connessioni con velocità maggiori oppure riguardo costi di rilegamento.

Come avviene la digitalizzazione processi aziendali

Come avviene la digitalizzazione processi aziendali? La digital transformation prevede alcuni step importanti.

· Analisi dei processi di business per definire quelli da digitalizzare.

· Creazione di una strategia, fondamentale per poter evitare di trovarsi di fronte a errori che potrebbero danneggiare il processo.

· Sviluppare un nuovo modello digitale di business, rendendo la digitalizzazione operativa e trasformando il modello analogico dell’azienda in quello digitale.

· Avviare i processi di digitalizzazione.

· Monitorare i nuovi processi, utilizzando soluzioni innovative e valutandone l’impatti.

Vantaggi della digitalizzazione processi aziendali

Quali sono i vantaggi della digitalizzazione processi aziendali?

· La riduzione di tutte le operazioni manuali – ciò porta a commettere meno errori, portando una riduzione ottimale dello stress e fornendo più tempo per poter intraprendere altre attività;

· Una maggiore sicurezza e massima tracciabilità di tutti i dati;

· Il rispetto delle norme vigenti riguardo la gestione documentale;

· La riduzione dei costi legati all’uso della carta;

· La fluidità e la condivisione di tutte le informazioni;

· La gestione di alti volumi di operazioni;

· Un miglior servizio per il cliente.