Quando è il momento di cambiare le gomme dell’auto

Non sempre può essere chiaro comprendere quando arriva il momento di sostituire le gomme dell’auto. Sono tanti, infatti, gli aspetti da valutare in queste situazioni. A volte si sperimenta, quindi, una vera e propria indecisione sulla possibilità se cambiare o meno le gomme del veicolo. Possono essere importanti a questo proposito alcuni consigli da parte degli esperti del settore, che riescono ad indicare con precisione quale sia lo stato delle gomme e se diventi necessario procedere ad una sostituzione. È opportuno considerare tutte quelle situazioni in cui una sostituzione delle gomme non può essere rinviata. Ecco cosa c’è da sapere.

Ogni quanti chilometri sostituire le gomme

Dove acquistare le gomme online? Si possono facilmente trovare in rete gomme usate nei negozi specializzati, rivolgendosi agli store che trattano specificamente di questi prodotti. È molto importante badare alla manutenzione degli pneumatici, perché ne va della sicurezza per chi guida e per chi viaggia all’interno delle automobili.

Cerchiamo di stabilire ogni quanti chilometri va fatto il cambio delle gomme. Bisogna tenere conto della loro usura, in base anche ai chilometri percorsi. Ma non è soltanto la quantità dei chilometri che incide. Per esempio, chi viaggia su strade non in buone condizioni avrà un consumo maggiore delle gomme, anche se percorre gli stessi chilometri rispetto a chi si muove soltanto in città.

Le gomme vanno sostituite, in linea generale, se vogliamo stabilire una regola, dopo che si sono percorsi dai 20.000 ai 40.000 chilometri. Chiaramente è un intervallo molto ampio, ma che tiene conto dei vari fattori che incidono.

Comunque bisogna tenere presente che, se la gomma presenta dei danni o delle deformazioni, anche se si sono percorsi meno di 20.000 chilometri, bisogna comunque sostituirla. È meglio sempre affidarsi ad un controllo periodico da un gommista, per individuare eventuali segnali che ci indicano come rimediare per evitare rischi per la sicurezza.

Ogni quanti anni si devono cambiare le gomme

È chiaro che anche il fattore temporale incide sull’usura della gomma. Ci sono dei limiti temporali che non vanno mai superati. Infatti gli esperti affermano che in genere bisognerebbe cambiare le gomme dell’auto almeno ogni sei anni, anche se non si sono percorsi molti chilometri.

È da tenere presente, da questo punto di vista, che con l’alternarsi delle stagioni il variare delle temperature può ridurre le prestazioni delle gomme stesse.

Quali fattori incidono

In generale, comunque, per sapere ogni quanto vanno cambiate le gomme del veicolo, bisogna tenere conto di alcuni fattori che possono influire veramente tanto. Infatti il consumo delle gomme dell’auto non è sempre uguale, ma può variare in base alle situazioni che si verificano.

Basti pensare da questo punto di vista ai materiali di cui sono costituiti le gomme dell’auto. Questi materiali possono subire delle variazioni a seconda della pressione, delle condizioni della strada. Influiscono anche la frequenza e l’intensità delle frenate.

Anche il clima e la temperatura possono avere un effetto da non dimenticare. È vero che le gomme sono progettate e messe a punto anche per resistere anche agli sbalzi climatici, ma le temperature estreme possono creare qualche danno.

Inoltre occorre ricordare che lo stile di guida può essere determinante. Chi guida in maniera molto più aggressiva, con velocità elevata, producendo frequenti accelerazioni e frenate, sottopone le gomme ad una maggiore usura.

È molto importante considerare anche la manutenzione. Per questo è fondamentale controllare con regolarità la pressione delle gomme. Ci sono dei segnali importanti per valutare l’usura delle gomme.

Si possono prendere in considerazione le irregolarità, le varie anomalie eventuali e poi le scanalature del battistrada sono anche un altro parametro importante per considerare l’usura delle gomme stesse. Bisognerebbe sempre confrontare lo spessore di tutte e quattro le gomme del veicolo.