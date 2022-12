Direzioni regionale Musei lancio il bando per la concessione dell’antica vigna di Villa della Regina

È online sul sito web della Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura il bando di gara per la concessione, per cinque anni rinnovabili, del vigneto storico di Villa della Regina a Torino, la residenza voluta dal principe cardinale Maurizi​o che oggi è parte del sito UNESCO delle Residenze Sabaude.

La prestigiosa vigna caratterizza da sempre l'identità della residenza, che fu costruita sulla collina torinese a partire dal 1615, sul modello delle ville romane, per volontà del principe cardinal Maurizio di Savoia. La presenza di un antico vigneto è infatti documentata dal Seicento alla prima metà del Novecento. In affaccio panoramico sulla città di Torino con una magnifica vista sulla Mole, il vigneto storico, famoso anche fuori dai confini italiani, è stato reimpiantato nel periodo 2006-2007 con fondi del Ministero per i beni e le attività culturali e produce un vino freisa che ha ottenuto la certificazione DOC.

C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 20 gennaio 2023 per presentare le candidature:

