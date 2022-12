In strada del Mainero, ritrovata una bomba a mano dell’Esercito italiano del ’64

Ritrovata in strada del Mainero una bomba a mano in dotazione all’Esercito Italiano, risalente al 1964. E’ stata ritrovata ieri nell’area boschiva all’interno di un’azienda vivaistica. La zona è stata subito messa in sicurezza mentre l’ordigno è stato bonificato dagli artificieri dei Carabinieri. In corso le indagini della Polizia.