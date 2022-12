Venti alloggi dal centro a Mirafiori per dare una casa ai clochard

Venti alloggi, dalla periferia al centro di Torino, per chi ha perso la casa oppure rischia di perderla. Dalla famiglia numerosa con tanti figli, al singolo che sta uscendo dalla tossicodipendenza. Il Comune ha rinnovato questa mattina, su modello di quanto accaduto nel 2015, il protocollo con la Diocesi di Torino: il patto prevede la cessione a quest'ultima di 20 appartamenti da destinare ai clochard .

"La firma di oggi - ha spiegato la vicesindaca Michela Favaro - rafforza questa unione, che da un lato ha permesso di utilizzare il patrimonio Città e dall'altro di rispondere ai bisogni urgenti delle persone". Gli alloggi sono sparsi per il capoluogo piemontese, da via San Massimo in centro a Lucento e Mirafiori. Anche le metrature sono le più varie, da 45 mq a 180 mq.