Tff40, premio speciale a Marina Cicogna, prima grande produttrice cinematografica italiana

Prima grande produttrice cinematografica italiana, sceneggiatrice e attrice, Marina Cicogna ha ricevuto il Premio speciale Fondazione CRT per il 40° Torino Film Festival.

"Marina Cicogna – spiega il Direttore del TFF Steve Della Casa nel motivare il riconoscimento – ha dato un contributo fondamentale alla cultura e al cinema in Italia. Come produttrice ha realizzato film che hanno avuto successo in tutto il mondo, come organizzatrice culturale ha contribuito alla diffusione del cinema italiano nel mondo. La sua eleganza, la sua cultura e la sua intelligenza sono un bene prezioso, e questo premio è un doveroso riconoscimento all'importanza della sua opera”.