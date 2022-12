Domani sciopero generale dei trasporti: gli orari dei bus e treni Gtt garantiti a Torino e provincia

Venerdì nero per i pendolari che domani dovranno muoversi a Torino e provincia. Per il 2 dicembre è stato infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, a cui aderisce l'USB.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nel Torinese, Gtt garantirà bus e tram nelle seguenti fasce orarie: servizio urbano/suburbano/metropolitana/centri di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per quanto riguarda la SfmA Venaria-Aeroporto-Ceres i treni circoleranno da inizio servizio alle ore 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Tra le ore 15 e le ore 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.