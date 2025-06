Rfi, aggiudicata la gara per le due nuove sottostazioni elettriche per la Torino-Lione

L'appalto, del valore di circa 21 milioni di euro, riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di due sottostazioni elettriche (SSE) nei comuni di Borgone e Avigliana, in provincia di Torino. L’attivazione delle due SSE è prevista, salvo imprevisti, entro dicembre 2027.

L’intervento si inserisce nella Tappa 1 della Torino–Lione, così come definita dalla Delibera CIPE n. 57/2011, che ha introdotto il principio della realizzazione per fasi, e comprende anche il tunnel di base della sezione transfrontaliera e la nuova tratta Avigliana–Orbassano.

L’adeguamento della linea Bussoleno–Avigliana rappresenta una componente strategica della prima fase funzionale del progetto e fa parte integrante dell’Accordo Italia–Francia del 30 gennaio 2012 per la realizzazione della Torino–Lione. Le opere sono articolate in lotti funzionali, alcuni dei quali già in corso di esecuzione, altri attualmente in fase di progettazione o iter autorizzativo.