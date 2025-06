Ciclabile e fermata bus rinnovata, è tempo di cantieri per corso Bramante [FOTO]

Cantieri al via in corso Bramante. Da qualche giorno sono partiti gli attesi lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile e di messa in sicurezza degli incroci che conducono i cittadini alle Molinette.

Quale progetto?

Si tratta del percorso numero 3: dalla stazione Porta nuova alla facoltà di Medicina e all'ospedale delle Molinette, con asse principale su corso Bramante, da piazza Carducci al ponte Balbis. Il progetto, per l'appunto, collega l’anello ciclabile di piazza Carducci con il ponte Balbis E’ prevista la ridefinizione della sezione stradale con allargamento della banchina alberata per posizionamento del percorso ciclabile bidirezionale, tale soluzione comporta la demolizione dello spartitraffico di mezzeria e l’adeguamento degli incroci ai due estremi del corso. L'obiettivo è garantire sicurezza a chi utilizza l’attraversamento pedonale che conduce all’ospedale.

Nuova fermata del bus

Sempre fino alla metà di agosto sono previsti restringimenti delle carreggiate in corso Bramante, nel tratto da via Genova a corso Dogliotti, dove comunque saranno sempre percorribili almeno tre corsie. Oltre alla realizzazione della nuova ciclabile, i lavori, che saranno eseguiti per fasi, prevedono la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e il rifacimento della fermata bus dell’ospedale. Inizialmente i lavori, che verranno eseguiti per tratti, interesseranno la banchina nord direzione Carducci. La banchina centrale verrà demolita mantenendo sempre il doppio attestamento agli incroci semaforici. Al termine delle opere edili, si procederà alla riasfaltatura del corso mentre le corsie verranno "riperimetrate" tornando ad essere quattro, come in origine.