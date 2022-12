Parella soffocata dal traffico, il Comune: "Chiediamo alla Regione parere su senso unico in Strada Antica di Collegno"

La parte alta di Parella è soffocata dal traffico e così i residenti del quartiere della Circoscrizione 4 si sono mobilitati. Sono 734 i torinesi che hanno firmato la petizione di iniziativa popolare al Consiglio comunale per chiedere un intervento che alleggerisca il passaggio dei mezzi, in particolare i flussi provenienti da viale Certosa e corso Marche verso strada antica di Collegno e via Giovanni Servais.

Nessun collegamento da via Servais su corso Marche

Una prima risposta alle loro richieste è arrivata oggi in Commissione. Diversamente da quando era stato previsto dalla giunta Appendino, "non c'è nessuno progetto di apertura di un collegamento stradale da via Servais su corso Marche", come chiarito dagli uffici comunali. I residenti erano totalmente contrari a questa unione viabilistica, che avrebbe generato più traffico ed inquinamento in una zona con due parchi, orti urbani, un centro sportivo, scuole, residenze per anziani.