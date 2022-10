Strada Antica di Collegno è soffocata dal traffico, i residenti si mobilitano: "No al collegamento con via Servais"

La parte alta di Parella è soffocata dal traffico e così i residenti del quartiere della Circoscrizione 4 si mobilitano. Sono 734 i torinesi che hanno firmato la petizione di iniziativa popolare al Consiglio comunale per chiedere un intervento che alleggerisca il passaggio dei mezzi, in particolare i flussi provenienti da viale Certosa e corso Marche verso strada antica di Collegno e via Giovanni Servais.

Traffico su corso Francia e Regina

Per i firmatari questo volume di traffico, sia in entrata sia in uscita, soprattutto nelle ore di punta della giornata, dovrebbe essere convogliato verso arterie stradali di dimensioni maggiori come corso Francia, corso Regina Margherita, via Pietro Cossa. Un intervento necessario per "salvaguardare la natura residenziale del quartiere e la sua vivibilità”, scrivono i presentatori della petizione, che ritengono un errore l’ipotesi, attualmente allo studio, dell’apertura di un collegamento stradale da via Servais verso corso Marche.

No al collegamento con via Servais

Quest'ultima scelta, hanno spiegato i residenti, provocherebbe un aumento del traffico con il conseguente peggioramento dell’inquinamento ambientale ed acustico in una zona a storica vocazione verde che comprende due parchi, orti urbani, un centro sportivo, scuole, residenze per anziani.

Le proposte