Su Inps si spacca il fronte sindacale, la Cgil proclama la protesta con presidio, la Cisl la bacchetta: "Sbagliate: bisognava agire insieme"

E oltre ai mezzi, anche i numeri fanno la differenza. Il cui risultato è negativo. "Negli ultimi anni l’Ispettorato Territoriale di Torino è passato da 180 unità circa a 150 unità circa di personale, di cui gli ispettori ordinari già formati ed effettivamente addetti alla vigilanza sulla regolarità dei contratti di lavoro sono 35 circa e gli ispettori tecnici che devono attualmente svolgere attività di vigilanza tecnica (ossia vigilare sui cantieri in edilizia e sulla sicurezza in tutti gli altri settori produttivi) in Torino e Provincia sono solamente 4", dicono i sindacati. "Difficile davvero in queste condizioni contrastare fenomeni quali il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento, il precariato e le morti sul lavoro e rendere i numerosi servizi agli utenti".



"Dare risposte adeguate, e in tempi ragionevoli, alle legittime richieste degli utenti deve essere la vera priorità dell’ente - aggiungono i segretari regionali di Cisl e Fnp Cisl, Luca Caretti e Francescantonio Guidotti -. La continua riduzione del personale, nonostante l’impegno dei lavoratori, troppo spesso impedisce di svolgere tutte quelle nuove funzioni attribuite all’Inps negli ultimi anni. Prima degli annunci l’ente di previdenza è chiamato a ripensare profondamente la sua macchina organizzativa, mettendo i suoi operatori nelle condizioni di svolgere al meglio il lavoro, valorizzando le professionalità, favorendo la trasmissione di competenze e conoscenze importanti, e potenziando la sua fondamentale articolazione sul territorio”.

Cgil e Uil: 4 ore di sciopero il 15 dicembre

Ci sono comunque altre alleanze e diversa concordia tra Cgil e Uil sul fronte della Manovra economica e le politiche fiscali che sta elaborando il Governo. Le due sigle hanno infatti programmato lo sciopero regionale contro la Legge di Bilancio 2023: si tratta di 4 ore fissate per il 15 dicembre. "Da svolgersi a inizio turno, in tutti i territori del Piemonte, finalizzandole alla realizzazione di iniziative concordate, utili a dare visibilità e a spiegare nel merito le posizioni dei nostri sindacati, come assemblee pubbliche, presìdi, volantinaggi e quanto da voi ritenuto più adeguato per informare e mobilitare lavoratori e cittadini", scrivono il segretario regionale Cgil, Giorgio Airaudo e quello di Uil, Gianni Cortese, ai loro delegati territoriali.